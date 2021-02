Pinelli v podaljšku odločil dvoboj z Asiagom

Alpska liga

Hokejisti Sij Acronija Jesenic so v napeti tekmi alpske lige premagali Asiago, potem ko so nadoknadili dva gola zaostanka in po podaljšku slavili s 3:2.Podobno kot na prejšnji tekmi z Rittnom so tudi tokrat železarji dvoboj v svoji Podmežakli slabo začeli. Gostje so namreč prvič zadeli v četrti minuti, v 17. pa izkoristili igralca več na ledu in povišali na 2:0.Jeseničani so tako spet morali v lov za tekmeci, v drugi tretjini pa je zaostanek najprej znižal. V zadnji minuti drugega dela je nato mladi kanadski up v domačem moštvuposkrbel za izenačenje na 2:2.V zadnji tretjini novih zadetkov ni bilo, tako da sta ekipi šli v podaljšek. V njem so v 63. minuti domači prišli do prednosti, saj je bil pri gostih izključen. Novo prednost igralca več pa so železarji znali izkoristiti, v 64. minuti je svoj drugi gol na tekmi dosegel Pinelli in Jeseničanom zagotovil zmago.»Nismo začeli dobro, a smo na srečo z borbeno igro prišli do izenačenja in slavili po podaljšku. Meni je bilo na začetku precej težko, saj dolgo časa nisem odigral tekme. A ekipa mi je pomagala pri tem, da sem se lahko boril do konca srečanja,« je po zmagi povedalDanes v alpski ligi igra tudi SŽ Olimpija, ki gostuje v Bregenzerwaldu.Sij Acroni Jesenice - Asiago 3:2 (0:2, 2:0, 0:0; 1:0)Jezovšek 26., Pinelli 40., 64.; Del Sasso 4., Gellert 17.Bregenzerwald - SŽ Olimpija (19.30)