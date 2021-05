Plaz še drugič v dveh dneh zasul Kralje

Rasmus Kupari (na sredini) se je takole veselil svojega prvega gola v NHL. FOTO: Jayne Kamin-oncea/Usa Today Sports

Hokejisti kluba Los Angeles Kings so s slovenskim kapetanomna čelu še drugi večer zapored v svojem Staples Centru v NHL izgubili z igralci moštva Colorado Avalanche. Plaz je – zanimivo – obakrat v gosteh zasul Kralje z izidom 3:2.Gostje so znova hitro prevzeli pobudo na ledu in v peti minuti prešli v vodstvo, potem ko je v polno zadel Kanadčan. Šest minut pozneje, ko se je med strelce vpisal še Devonom rojak, je bilo že 2:0 za Colorado. Veselje v domači tabor je prinesel kanadski branilec, ki je v 14. minuti znižal rezultat na 1:2.Da je imel Plaz sredi tekme spet dva gola prednosti, je z drugim golom na tekmi v 30. minuti poskrbel Toews. Nekaj upanja je nato Kraljem s svojim prvim zadetkom v najmočnejši hokejski ligi na svetu vlil mladi Finec, za kaj več pa je gostiteljem zmanjkalo časa.Kopitar je na ledu prebil dobrih 22 minut, v tem času sprožil en strel proti gostujočim vratom, vendar tokrat ostal brez točke. Kralji z 48 točkami ostajajo na predzadnjem mestu zahodne skupine, Plaz (76) pa je drugi za vodilno zasedbo Vegas Golden Knights (80).Boston Bruins : New York Rangers 4:5 (0:0, 1:1, 3:4)Pittsburgh Penguins : Buffalo Sabres 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)Winnipeg Jets : Ottawa Senators 2:4 (0:2, 1:0, 1:2)New York Islanders : New Jersey Devils 5:1 (1:0, 2:1, 2:0)Washington Capitals : Philadelphia Flyers 2:1 (0:0, 1:1, 1:1; 1:0) – po podaljškuFlorida Panthers : Tampa Bay Lightning 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)Columbus Blue Jackets : Detroit Red Wings 5:4 (1:1, 1:1, 2:2; 1:0) – po podaljškuToronto Maple Leafs : Montreal Canadiens 3:2 (0:1, 3:1, 0:0)Nashville Predators : Carolina Hurricanes 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)Minnesota Wild : Anaheim Ducks 4:3 (1:1, 2:0, 0:2; 1:0) – po podaljškuVegas Golden Knights : St. Louis Blues 4:1 (2:0, 0:1, 2:0)Edmonton Oilers : Vancouver Canucks 4:3 (1:0, 3:3, 0:0)San Jose Sharks : Arizona Coyotes 4:5 (2:2, 1:1, 1:1; 0:1) – po podaljšku