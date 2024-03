V 15. sekundi so le ujezili Los Angeles Kings in prejeli porcijo golov

Anže Kopitar je s 33. podajo pripomogel k prepričljivi zmagi Los Angele Kings v NHL proti New Jerseyju s 5:1. Junak večera je bil Phillip Danault, ki je dosegel hat-trick.

Prvi so v dvorani Crypto.com sicer po napaki in odbitem ploščku domačih igralcev že po 15 sekundah igre zadeli gostujoči hokejisti preko Tima Meierja, nato pa so kralji povsem zagospodarili v domači dvorani.

Kopitar je bil podajalec pri zadetku Kevina Fiale z igralcem več – ta je zbral gol in dve podaji – za vodstvo kraljev s 4:1. To je bila obenem njegova 300. podaja ob golu z igralcem več v karieri, s čimer je postal 40. hokejist v zgodovini lige NHL, ki je dosegel za mejnik, prvi v dresu LA Kings.

Med strelce se je vpisal še Alex Laferriere, vratar Cam Talbot je zaustavil 30 strelov, kralji pa so zmagali na osmi od zadnjih 12 tekem pod taktirko začasnega trenerja Jima Hillerja.

»Očitno je, da zdaj igramo veliko bolje,« je po tekmi menil Fiala: »Vmes smo imeli dva ali tri mesece padca v igri, po premoru za tekmo zvezd All-Star pa smo zaigrali bolje ... Igramo drug za drugega, spoštujemo se na ledu in to se zdaj res čuti.«

Kralji so ta čas na sedmem mestu zahodne konference z 62 točkami, točko več imajo ob tekmi več na šestem mestu Vegas Golden Knights.

Naslednja tekma Kopitarja in kralje čaka v torek, ko bodo gostili še vodilno ekipo zahoda, Vancouver. Slednji so tokrat gostovali pri mestnemu tekmecu kraljev, Anaheim, in v dvorani Honda Center zmagali z 2:1.

Pri gostih iz Kanade je tokrat blestel rezervni vratar Casey DeSmith, strelec odločilnega gola za zmago pa je bil Conor Garland. To je bila za goste prva zmaga po dveh zaporednih porazih, zato so je bili še posebej veseli.

»Ne vem, ali sem bil kdaj tako vesel zmage na tekmi. Očitno je, da se osebno počutim zelo dobro, a to je zlasti velika zmaga za ekipo. Začeti ta niz gostovanj na pravi nogi in po nekaj hudih porazih je res izjemno,« je po tekmi dejal DeSmith.