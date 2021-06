Po 28 letih Montreal spet za Stanleyjev pokal

Montreal je dolgo čakal na finale. FOTO: Vaughn Ridley/AFP

Finecje bil junak šeste tekme polfinala za Stanleyjev pokal v ligi NHL, potem ko je po 1:39 podaljška dosegel zmagoviti gol za 3:2 in Montreal Canadiens so s 4:2 v zmagah izločili Vegas Golden Knights. Drugi finalist bo znan po jutrišnji sedmi tekmi med NY Islanders in branilcem naslova Tampo Bay Lightning.Montreal se je v finale uvrstil prvič po letu 1993. »Precej dober občutek. Bili smo samozavestni in se držali načrta. Vedeli smo, da se bo moral zgoditi, če bomo vztrajni,« je po zmagi povedal 25-letni Lehkonen. Montreal je bil največji avtsajder končnice in moštvo z najslabšim izkupičkom točk po rednem delu sezone.Montreal je prvo kanadsko moštvo v finalu po Vancouvru leta 2011, in zadnje, ki je pokal prineslo v Kanado, to je bilo leta 1993. Canadiens so sicer najtrofejnejši v NHL s 24 naslovi. Samo 3500 gledalcev je lahko prišlo v Bell Centre, ampak pred njim jih je bilo nekajkrat več in so tekmo spremljali na velikem zaslonu. Ko je Lehkonen zadel, je sledila erupcija navdušenja.Vratarje zbral 37 obramb, prvi zadetek je dosegel Montrealov kapetanje izenačil za Vegas le 48 sekund kasneje. Vodstvo je domačim obnovil 20-letni novinec. Podaljšek je izsililna začetku tretje tretjine.