Po dobrem štartu ni ustavljanja

Pričakovanja pred uvodnimi tekmami Olimpijinih hokejistov v ICEHL, v katero so se ti uvrstili po dveh lovorikah v alpski ligi, so bila zadržana. Toda zaenkrat zmaji bruhajo ogenj, posebej viden med njimi pa je vratar Žan Us, učenec kranjske hokejske šole, ki je z odličnimi obrambami zaenkrat tudi dobil interni dvoboj za zeleno-belo številko 1 s Fincem Paavom Hölsäjem.