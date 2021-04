Po dveh porazih Anže Kopitar in kralji našli žrtev

Hokejisti Los Angelesa so v severnoameriški ligi NHL premagali Anaheim s 4:1. Slovenski hokejski zvezdnik Anže Kopitar je k zmagi svoje ekipe prispeval podajo za prvo gol Seana Walkerja.



Pri zmagovalcih, ki so pred današnjo tekmo doživeli dva poraza, je Dustin Brown dosegel gol in podajo, vratar Jonathan Quick je tekmo končal pri 21 obrambah.



Anaheim je doživel peti poraz v nizu, ekipi pa bosta v naslednjih dneh igrali še tri medsebojne dvoboje, naslednjega v noči na četrtek, ko bo gostitelj spet Kopitarjeva ekipa.

