Po Feldkirchu v razširjenem avstrijskem prvenstvu še Asiago

Potem ko je vodstvo razširjene avstrijske hokejske lige ICEHL pred dnevi v tekmovanje vključilo Pioneers Vorarlberg iz Feldkircha, so na četrtkovem zasedanju skupščine zeleno luč za nastop v ligi dobili tudi hokejisti italijanskega Asiaga, so sporočili na uradni spletni strani tekmovanja. Asiago mora sicer sodeč po izjavi za javnost lige izpolniti še nekaj alinej pristopne izjave, nato pa bo uradno potrjen kot novi član lige ICEHL.

Vodstvo lige se je na zasedanju zavezalo tudi nadaljnji širitvi pretočnih storitev, s čimer zagotavljajo prenose vseh tekem tudi na medmrežju, v kolikor te niso izbrane za prenose na televiziji. V minuli sezoni so s 560 urami prenosov ustvarili 2,5 milijona evrov prihodkov, so še zapisali v izjavi za javnost.

V ligi bo tako še naprej nastopalo 14 ekip, med njimi tudi slovenska SŽ Olimpija. Povabilo je dobila tudi ekipa Sij Acroni Jesenice. V tako kratkem času, kot so ga imeli na voljo po povabilu lige ICEHL, da bi se pridružili temu tekmovanju, namreč na Jesenicah niso mogli ugoditi vsem pogojem vodstva ICEHL, so pred dvema tednoma sporočili na rednem občnem zboru in volilni skupščini.