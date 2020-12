Po hudem boju zmaga ostala v Tivoliju

Slovenski hokejski derbi št. 5 v tej sezoni je po izenačenem boju v – žal – praznem Tivoliju pripadel domačemu moštvu. Olimpijini hokejisti so tako ugnali velike tekmece z Jesenic z 2:0 (0:0, 0:0, 2:0). Gol odločitve je v 54. minuti zabil Gal Koren, zmago je z zadetkom v prazno mrežo gostov, ko so ti poskusili izenačiti brez vratarja, potrdil Anže Ropret.



Vajeni smo že, da z izjemo septembrskih dni hokejskega derbija pač ne spremljajo gledalci na tribunah in prav škoda, da jih tokrat v Tivoliju ni bilo, saj bi pospremili napet in zanimiv boj.



Pri domačem klubu so po zgledu velikih aren in štadionov pripravili zvočno podporo za zmaje z navijaškimi vzkliki in napevi, toda tekmi so bolj odločno in ustvarjalno pristopili gostje. To niso bile tiste prestrašene in zmedene Jesenice, ki so tu nazadnje za točke alpske lige izgubile kar z 1:6. Olimpija pa je poskusila igrati zbrano, vendar glede na širok kader od začetka premalo agresivno in napadalno.



Oba vratarja, Tilen Spreitzer pri domačem moštvu in Žan Us pri jeseniškem, pa sta bila že od uvodnih minut, tudi ob napadih tekmecev z igralcem ali celo dvema več se nista dala. Pa tudi ko je bilo videti, da niti vratar, v tem primeru Spreitzer, ne more ustaviti ploščka, tako kot pri Stojanovem poskusu za vodstvo gostov sredi druge tretjine, je vodstvo gostov preprečila vratnica.



V zadnji dvajsetih minutah pa so bili domači hokejisti pogosteje pred vrati železarjev, trikrat zapored napadali z igralcem več, pa niti v teh šestih minutah niso zadeli mreže. Toda prav za tem, ko so bile moči na ledu izenačene, so zmaji v 54. minuti zadeli v polno: zmedo v obrambni igri Jesenic je v hipu izkoristil spretni Gal Koren. Železarji so bili odtlej nemočni, svojo priložnost so za zmago v tem derbiju zamudili v prvih 40 minutah, zmaji so tako osvojili točke za DP, uspeh pa potrdili z golom v prazna vrata za končnih 2:0.



Gal Koren, napadalec SŽ Olimpije: "Ta zmaga nam veliko pomeni, ker si je bilo treba točke res prigarati. Veliko je bilo drsanja na obeh straneh, zelo aktivno smo igrali, na koncu tudi z malo sreče zmagali, a tako je to, ko obe moštvi vložita veliko energije."



Andrej Tavželj, kapetan SIJ Acronija Jesenic: "Upoštevali smo naš dogovor pred tekmo o malo bolj odgovorni in tudi obrambno naravnani igri. Načrt smo uspešno uresničevali, res pa je, da bi morali izkoristiti vsaj kakšno od tistih priložnosti, ki smo si jih priigrali. Škoda, vendar verjamem, da smo na pravi poti te da bo konca sezona še zelo zanimivo."

