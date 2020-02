Po lepem uvodu zmaji le še bleda senca

Ljubljana

Drugi del AHL Izidi 6. kola – SŽ Olimpija : Ritten 2:3 (1:0, 1:0, 0:2 – 0:1; Koren, Simšič, 500 gledalcev); Cortina : SIJ Acroni Jesenice 5:4 (2:1, 1:1, 1:2 – 1:0; Ankerst, Urukalo, Crnović, Đumić; brez gledalcev), Brunico : Asiago 4:1 (2:0, 0:0, 2:1); vrstni red: Brunico 17, Cortina, Ritten po 12, SŽ Olimpija 10, Asiago 8, SIJ Acroni Jesenice 5; pari 7. kola (četrtek): SŽ Olimpija – Brunico (19.15), Ritten – SIJ Acroni Jesenice (20), Asiago – Cortina (20.30).

- Olimpijini hokejisti, potem ko so bili prepričljivo najboljši v rednem delu alpske lige, v skupini izbrane šesterice za razvrstitev pred končnico nikakor več ne ujamejo pravega ritma. Tokrat jim pred 500 navijači v Tivoliju proti Rittnu ni zadostovalo niti vodstvo z 2:0 po dveh tretjinah minutah za zmago, s katero bi prav tega tekmeca prehiteli na lestvici.Tako pa se je moštvo iz okolice Bolzana v zadnjih desetih minutah tekme pobralo, izenačilo, nakar se je veselilo dveh točk po kazenskih strelih. In namesto da bi v Tivoliju uresničili načrte o skoku v zgornjo polovico lestvice in tako tudi želenem izhodišču za izbiro tekmeca v četrtfinalu, so se zdaj od tistega 3. mesta oddaljili za dve točki. Povrh pa jim v naslednjih dneh sledijo res zahtevne preizkušnje: najprej četrtkova tivolska tekma s prepričljivo vodilnim Brunicom, lanskim poražencem napetega finala končnice z Olimpijo, nato pa zaporedni gostovanji v Cortini d'Ampezzo in v domačem derbiju na Jesenicah.Sicer pa to ni bil slovenski hokejski večer. Tudi Jeseničani niso dosegli želene zmage, v tolažbo jim je bila točka, ki so si jo priborili z Đumićevim golom tri sekunde pred koncem rednega dela tekme! Na njej ni bilo gledalcev zaradi posebnih ukrepov ob grožnji koronavirusa v Italiji, Gorenjci pa so kar štirikrat izničili tekmečevo prednost enega gola. V naslednjem kolu bodo čez dva dni železarji gostovali v Rittnu.