Po ogorčenem boju zmajem točka na Češkem

Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 15. kroga lige ICEHL na gostovanju v Znojmu po podaljšku izgubili s 3:4 (1:2, 2:0, 0:1; 0:1; Kalan, Ž. Pance, Magovac).

V tednu, ki ga je v najmočnejši regionalni hokejski ligi zaznamovala smrt mladega slovaškega hokejista Borisa Sadeckega iz ekipe Bratislava Capitals, bi morali ljubljanski hokejisti igrati tri tekme. Toda jutrišnje v Tivoliju proti prav temu slovaškemu moštvu, razumljivo, ne bo. Danes so Ljubljančani gostovali v Znojmu na češkem jugu in dobili točko za poraz po podaljšku, čeprav so imeli v rokah tudi zmago po rednem delu.

Predvsem druga tretjina je bila ljubljanska, gostje so prevladovali in imeli precej več strelov ter bili dvakrat tudi natančni. Res pa je tesno vodstvo gostov napovedalo še zelo zanimiv boj, dejansko sta moštvi v zadnjem delu prikazali dinamičen hokej, zdelo pa se je, da bodo zmaji zabeleželi zmago št. 12. Ostalo pa je ob koncu pri prejšnjem učinku, torej 11 zmagah v 15 nastopih. Hokejisti Znojma so namreč tri minute pred koncem rednega dela izenačili, njihov Američan Hunter Fejes pa je nato po 50 sekundah podaljška zabil gol odločitve.

Kljub porazu – ta je šele četrti v sezoni, tretji po dodatnem delu igre – imajo zeleno-beli na prvem mestu še vedno šest točk naskoka. V nedeljo pa se bodo v domačem Tivoliju pomerili prav z najbližjim zasledovalcem, madžarskim Fehervarjem.