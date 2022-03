Po petkovem podaljšku je odjeknila petarda

Hokejisti moštva Los Angelesa Kings so pod taktirko kapetana Anžeta Kopitarja v NHL doživeli visok poraz. S 5:0 so jih premagali igralci moštva San Jose Sharks,ki so bili v petek srečnejši v podaljšku

Za domačo ekipo se je z 29 obrambami izkazal Adin Hill, ki se je tako uspešno vrnil na led po daljši odsotnosti zaradi poškodbe. Za zmagovalno ekipo je Timo Meier dosegel gol in dve podaji, Tomaš Hertl pa je dosegel dva gola.

Los Angeles je prvič po štirih tekmah ostal brez točke, zdaj je na drugem mestu pacifiške skupne z 72 točkami, naslednja tekma pa Kopitarja in soigralce čaka v noči na ponedeljek, k bodo kralji gostili Florido.