Po preobratu je pred Olimpijo padla še druga koroška ekipa

Ljubljančani so v treh dneh premagali obe koroški ekipi. Potem ko so v nedeljo po dobri obrambni predstavi po kazenskih strelih v Tivoliju strli celovški KAC, so danes v Beljaku poskrbeli za velik preobrat in zaostanek 1:4 spremenili v končno zmago.

V prvi tretjini sta bili ekipi povsem enakovredni, začetno vodstvo domačih so gostje z zadetkom Villeja Leskinena hitro izničili, ob koncu tretjine pa je imel Marcel Mahkovec priložnost za vodstvo, a je vratar Rene Swette plošček ustavil na golovi črti.

Potem pa se je zdelo, da bo beljaško gostovanje prineslo nov poraz zeleno-belim. Le nekaj slabih minut je bilo dovolj, da si je Beljak priigral navidez trdno vodstvo. V dveh minutah in desetih sekundah je VSV namreč kar trikrat premagal Luko Kolina in izigral obrambo zmajev, ki je takrat delovala povsem izgubljeno.

Toda ko je bilo naleta konec, so se gostje pobrali, spet vzpostavili ravnotežje, nato pa je Nik Simšič v 38. minuti odbitek pospravil v mrežo in s tem nakazal, da tekme še ni konec.

Tri minute, trije goli

V zadnji tretjini je sledil šok za gostitelje in odlična predstava Ljubljančanov. Naredili so prav tisto, kar so v drugi tretjini domači: v dobrih treh minutah so zadeli trikrat in na semaforju je namesto 4:2 pisalo 4:5.

FOTO: Jože Suhadolnik

Začel je Simšič z natančnim strelom pod prečko, nato je za izenačujoči gol večino dela opravil Žiga Pance za golom in podal pred vrata, kjer je bil na pravem mestu Leskinen. Finec pa je nato še postavil piko na i, ko je prvič na tekmi izkoristil "power play" za peti gol, svojega tretjega ta večer.

Beljačani so na koncu močno pritisnili, v zadnjih minutah imeli najprej igralca več, potem pa zaigrali še brez vratarja. A zeleno-beli so vse te pritiske zdržali, 15 sekund pred koncem pa je Trevor Gooch za krono vrhunske zadnje tretjine zadel še prazna vrata za končnih 6:4.

Naslednja tekma čaka Ljubljančane v petek, ko bodo gostili ekipo iz Gradca.

VSV Beljak – HK SŽ Olimpija 4:6 (1:1, 3:1, 0:4)

Mestna dvorana, gledalcev 2800, sodniki: Siegel, Zrnič (glavna), Bedynek, Rieken.

Strelci: 1:0 Maxa (Richter, Wallenta, 3.), 1:1 Leskinen (Pance, 12.), 2:1 Wallenta (Richter, Maxa, 24.), 3:1 Wall (Desjardins, Lanzinger, 26.), 4:1 Luciani (Rebernig, Tomaževič, 26.), 4:2 Simšič (Magovac, Čepon, 38.), 4:3 Simšič (Šturm, Kapel, 45.), 4:4 Leskinen (Predan, Pance, 46.), 4:5 Leskinen (Gooch, Pance, 48.), 4:6 Gooch (Zajc, 60.).

Kazenske minute: VSV Beljak 4, SŽ Olimpija 4.