Po prijetnem presenečenju razočaranje proti Vorarlbergu

Hokejisti SŽ Olimpije so 6. kolu ICEHL doma izgubili proti Vorarlbergu z 1:7 (0:1, 0:2, 1:4). Če so Ljubljančani v prejšnjem nastopu z 1:0 slavili zmago na gostovanju pri lanskem finalistu Bolzanu, so danes so na domačem ledu prepričljivo klonili proti ekipi, ki je redni del prejšnje sezone sklenila na zadnjem mestu lestvice, a so letos po šestih tekmah pri treh zmagah.

Uvod dvoboja je bil precej izenačen, nekoliko bolj konkretni so bili gostje, ki so izkoristili svojo prvo igro z igralcem več na ledu. V deveti minuti je zadel Nick Pastujov.

Po prejetem zadetku je bila Olimpija blizu izenačenja, toda gostje pa so v 33. minuti izkoristili tudi svoj drugi »power play« in z golom Stevena Owreja vodili z 2:0. Ob koncu druge tretjine je Vorarlberg bolj ali manj potrdil zmago, ko je zadel še tretjič. Slovenec v dresu avstrijskega kluba Luka Maver je asistiral Julianu Metzlerju.

Ljubljančani vseeno niso vrgli puške v koruzo in v začetku zadnje tretjine so znižali zaostanek z golom Nejca Stojana. A kljub priložnostim jih je še enkrat več pokopala igra z igralcem manj na ledu, saj so v 49. minuti prejeli nov zadetek. Prednost treh golov je obnovil Cedric Lacroix. Zmago Vorarlberga so potrdili Kevin Macierzynski, Daniel Woger in Maver.

Nova tekma v regionalnem tekmovanju Ljubljančane čaka že v nedeljo, ko bodo gostovali pri vodilnem Pustertalu.