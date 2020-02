Po skoraj skoraj treh ure napetosti prvak v Tivoliju strl vodilnega

Ljubljana

Celjan v Olimpijinem dresu Žan Jezovšek je uprizoril preobrat na tivolskem ledu. FOTO: Uroš Hočevar/Delo

Drugi del AHL Izidi 7. kola – SŽ Olimpija : Brunico (0:1, 2:0, 0:0; Jezovšek 2; Andergassen, 442 gledalcev), Ritten : Sij Acroni Jesenice (0:1, 0:0, 0:0, Tomaževič, 372 gledalcev), Asiago : Cortina 2:1 (1:0, 0:0, 1:1); vrstni red: Brunico 17, SŽ Olimpija 13, Ritten 12, Cortina (-1) in Asiago po 8, SIJ Acroni Jesenice (-1) 7; pari 8. kola (jutri): Sij Acroni Jesenice – Asiago (18), Cortina – SŽ Olimpija (20.30), Brunico – Rittner (20).

- Kot bi šlo za naslov prvaka, sta derbi 7. kola v drugem delu tekmovanja v alpski hokejski ligi vzela lanska finalista SŽ Olimpija in Brunico. Po skoraj treh urah, zaradi težav z ogrado v drugi tretjini in daljši prekinitvi, so se na koncu zmage z 2:1 veselili branilci naslova.Ljubljančani so s srčno igro strli odpor ves čas dvoboja žilave tekmece, ki so pred vrata postavili obrambni zid in dopuščali obstreljevanje. Ko so prekTirolci v 27. minuti izkoristili enega od nasprotnih napadov, je že dišalo po petem porazu Ljubljančanov v drugem delu tekmovanja.Prekinitev v 32. minuti zaradi okvare vrat ob izhodu s klopi gostov je prišla kot naročena. Iz nje so Ljubljančani izšli še bolj odločni in zagrizeni, da zasukajo tekmo v svoj prid.je v silovitem obleganju ob koncu druge tretjine v 38. in 40. minuti zrežiral preobrat in Olimpiji pred zadnjimi dvajsetimi minutami priigral zalogo gola prednosti.Na koncu je najmanjša prednost zadostovala za zmago prvaka (sprožil je kar 47 strelov) nad vodilnim moštvom, ki se je kar težko sprijaznilo s porazom. Tradicionalnemu stisku rok po dvoboju se je odzvalo le enajst gostov. Ti so na klopi za kaznovane presedli kar 20 minut, gostitelji 14. Ljubljančani bodo pred velikim derbijem v Podmežakli jutri gostovali še v Cortini.Odličen večer v slovensko-južnotirolskem dvoboju so pripravili Jeseničani v gosteh pri Rittnu. Doslej drugouvrščenega tekmeca so premagali z enim samim doseženim golom, potem ko jev 17. minuti zabil edini gol na tekmi in oživel upanje, da bi lahko še upali o uvrstitvi med štiri najboljše, ki v izločilnih dvobojih omogoča tekmo več doma.