Po šoku sledila hitra streznitev

V nadaljevanju preberite:

Drugi dan pokljuške prireditve za svetovni pokal je glede slovenske bere privabil več zadovoljstva med domače privržence. Kako je svoj nastop ocenil najboljši Slovenec Jakov Fak? Zakaj so bili Norvežani tako hitri? In kako to, da se je na Pokljuko vrnil nekdanji nemški as Jens Steinigen?