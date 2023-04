Po štiriurnem maratonu Jesenicam lovorika alpske lige

Klubske sezone je za slovenski hokej konec: igralci SIJ Acronija Jesenic so izkoristili prvo priložnost za lovoriko zmagovalcev alpske lige! V olimpijski Cortini d'Ampezzo so na 6. tekmi finala po več kot štirih urah izjemnega boja ugnali domače moštvo v drugem podaljšku s 4:3 (1:1, 2:0, 0:2 – 0:0, 1:0; Jenko, Polčs, Rep, Urukalo) in se tako veselili skupnega izida v zmagah 4:2.

Zdelo se je, da bodo železarji v odločilnih trenutkih sezone že po 60 minutah te tekme potrdili, da so bili dejansko najboljše moštvo v tem tekmovanju, kar so sicer najprej pokazali že v rednem delu tekmovanja s prepričljivo osvojenim 1. mestom.

V tej predstavi št. 6 jim je načrte zgodaj prekrižal domači as Tommaso Traversa z vodilnim golom v 3. minuti, a Jeseničani so se hitro pobrali z izenačenjem, precej boljšo igro pa v drugi tretjini kronali še z dvema goloma. Prednost so držali do zadnje minute, nato pa so gostitelji izid najprej znižali na 2:3 in 10 sekund pred koncem izenačili! Sledil je podaljšek, pa tudi tu ni bilo zmagovalca. Odločil pa ga je branilec Žiga Urukalo z golom v 17. minuti drugega podaljška.

Sicer pa si bodo železarji z njihovimi privrženci ta dan posebej zapomnili, saj je že v dopoldanskih urah vodstvo tekmovanje uradno potrdilo nastop Jesenic tudi v naslednji sezone alpske lige.