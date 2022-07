Po treh letih se NHL vrača v Evropo

Novo sezono v NHL bodo 7. oktobra v Pragi odprli hokejisti iz Nashvilla in San Joseja, je v sredo objavilo vodstvo tega tekmovanja. Plenilci iz Nashvilla in morski psi iz San Joseja bodo naslednji dan v češki prestolnici igrali še eno tekmo, na severnoameriških tleh pa bodo prvi obračuni na sporedu 11. oktobra.

Na ta dan bo na veliko sceno stopila tudi ekipa slovenskega hokejskega zvezdnika Anžeta Kopitarja, Los Angeles Kings bodo v svoji Crypto.com Areni gostili tekmece iz Las Vegasa.

Evropa bo poleg dveh tekem v Pragi, prvi izven meja ZDA in Kanade po letu 2019, gostila še dve tekmi v finskem Tampereju med ekipama Colorado Avalanche in Columbus Blue Jackets. Tekmi bosta na sporedu 4. in 5. novembra.

V ligi NHL bo v rednem delu skupno na sporedu 1.312 tekem. Vse ekipe bodo igrale po 82 tekem, redni del sezone se bo končal 13. aprila.