Po veselicah s Korošci zmaji razočarali proti Štajercem

Hokejisti SŽ Olimpije so v zadnjih dneh razveselili navijače z dvema odmevnima zmagama proti Celovčanom in Beljačanom, nepričakovano pa se jim je tokrat pred 1300 gledalci v Tivoliju zataknilo proti Grazu, zadnjemuvrščenemu moštvu v razširjeni avstrijski ligi – 3:6 (1:3, 1:1, 1:2; Bičevskis, Gooch, Sodja; Salinitri 2, Viksten, Gregorc, Schiechl, Krastenbergs).

Že začetek je bil za Ljubljančane zmeden, gostje so si že v 9. minuti priigrali vodstvo z 2:0, drugi gol je zabil vodilni slovenski branilec zadnjih let Blaž Gregorc. Pozneje so sicer ob znižanjih izida prinašali nekaj upanja o zasuku, vendar pa je vnovič priplavalo na površje spoznanje o težavah Olimpijinega moštva na domačem ledu proti moštvom iz spodnjega dela lestvice. Za povrh pa tudi učinek Olimpijinih vratarjev ni bil prav bleščeč: Robin Rahm je najprej prejel tri gole, za njim pa še Luka Kolin. Izid razmerja strelov je bil 26:21 za Štajerce.

Olimpija bo v nedeljo prosta, ob naslednjem koncu tedna pa jo čaka dvojček tekem na avstrijskem zahodu v Innsbrucku in Feldkirchu. Še pred tem bo v torek ob 19. uri uvodni derbi sezone za državno prvenstvo med železarji in zmaji.