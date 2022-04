Po vodstvu s 3:0 prejeli pol ducata golov

Hokejisti Los Angeles Kings z Anžetom Kopitarjem so v NHL vse bolj v nevarnem območju. V Minnesoti so izgubili s 3:6 in doživeli tretji poraz zaporedoma ter zdrsnili že na osmo mesto na lestvici.

Ekipa iz Kalifornije je v St. Paulu odlično odprla tekmo. Rasmus Kupari, Carl Grundstrom in Adrian Kempe so do 11. minute poskrbeli za vodstvo s 3:0. A že pred koncem prvega dela je z 42. golom v sezoni najprej znižal Kiril Kaprizov, Marc Andre Fleury je nato zaklenil svoja vrata in igra se je preselila pred vrata Los Angelesa.

Do konca so gostitelji v dvorani Xcel Energy Center za zanesljivo zmago s 6:3 zadeli še petkrat in se povzpeli na tretje mesto na lestvici. Los Angeles pa je po treh porazih zdaj osmi in ima le še dve točki naskoka pred Vegasom, a tudi odigrano tekmo več, zato bo še kako pomembno naslednje gostovanje v noči na sredo v Chicagu, ki je moral danes doma priznati premoč Dallasu s 4:6.

Priložnosti za spremembo na lestvici bo še precej, saj ima v zahodnem delu končnico zagotovljeno le Colorado, doslej najboljša ekipa prvenstva.

Na vzhodu so v drugem delu že Florida, Carolina, Toronto in New York Rangers. Ponoči je med omenjenimi igrala le Carolina, ki je s 5:2 odpravila Anaheim in ga dokončno oddaljila od play offa. Kar tri gole je na tekmi dosegel Jordan Staal, ki mu je to uspelo tretjič v 16-letni karieri.

Še enkrat več je blestel Sidney Crosby, ki je Pittsburgh v podaljšku popeljal do zmage s 3:2 nad Nashvillom, skupaj pa je dosegel mejnik 1400 strelskih točk v ligi NHL. Na današnji tekmi je zadel že v peti minuti, nato prispeval podajo v zadnjem delu za izenačenje, v tretji minuti dodatnega dela pa je odločil še tekmo.