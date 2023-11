Po vodstvu z 2:0 nov poraz SŽ Olimpije na tivolskem ledu

Vodstvo z 2:0 v 20. minuti ni zadostovalo hokejistom SŽ Olimpije za zmago v ICEHL, v preostanku tekme na tivolskem ledu so jim Vienna Capitals zabili tri gole in ohranili svojo mrežo nedotaknjeno. Ob porazu z 2:3 (2:0, 0:2, 0:1) sta upanje Ljubljančanov v prvi četrtini okrepila Žiga Mehle in Ville Leskinen, sledilo pa je črnih 40 minut.

Ljubljanski hokejisti niso znali uspešno povezati dveh dvobojev s tekmecema z dna lestvice, da bi dosegli dve zaporedni domači zmagi. Pred dnevi so proti Asiagu sicer prekinili niz neuspehov v Tivoliju, a uspeha danes niso nadgradili še s tremi novimi točkami.

Dunajčani so se v drugem delu vrnili v igro, v pičlih 52 sekundah so dvakrat premagali Lukaša Horaka in sredi tekme sta bili ekipi spet na začetnem izhodišču. Tudi zadnja tretjina ni ponudila spremembe na bolje. Ljubljančani so sicer iskali priložnost za novo vodstvo in si pripravili nekaj priložnosti, toda vratar Lorenz Wildhalm ni več klonil. Na drugi strani pa je slabo igro zeleno-belih in zmedo pred vrati izkoristil Trevor Cheek in v 58. minuti zadel za popoln zasuk.

Ob ne najbolj prepričljivi predstavi v zadnjih 40 minutah gostiteljem ni pomagal niti poskus igre brez vratarja. Ljubljančani so ostali pri 19 točkah in zdrsnili na deseto mesto. Naslednja tekma, gostovanje pri Linzu, jih čaka v petek.