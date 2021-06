Po zmagoslavju Nemcev so si oddahnili tudi Kanadčani

Vrstna reda

Skupina A: 1. Rusija 17, 2. Švica 15, 3. Češka 13, 4. Slovaška 12, 5. Švedska 10, 6. Danska 9, 7. Velika Britanija 4, 8. Belorusija 4.

Skupina B: 1. ZDA 18, 2. Finska 17, 3. Nemčija 12, 4. Kanada 10, 5. Kazahstan 10, 6. Latvija 9, 7. Norveška 8, 8. Italija 0.

Kot zadnji so se v četrtfinale svetovnega prvenstva v hokeju na ledu v Rigi prebili Nemci, ki so v neposrednem dvoboju z 2:1 (2:0, 0:1, 0:0) strli odpor Latvijcev. Tekma se je razpletla tudi po okusu Kanadčanov, ki so v skupini B zasedli četrto mesto (z enakim številom točk kot petouvrščeni Kazahstanci) in se skozi šivankino uho uvrstili med najboljšo osmerico.Švica : Velika Britanija 6:3 (2:1, 4:1, 0:1)Češka : Slovaška 7:3 (2:0, 2:1, 3:2)Rusija : Belorusija 6:0 (5:0, 0:0, 1:0)Finska : Kanada 3:2 – po kazenskih strelih (0:1, 1:1, 1:0; 0:0)ZDA : Italija 4:2 (3:0, 1:1, 0:1)Finska – ČeškaZDA – SlovaškaŠvica – NemčijaRusija – Kanada