Pod Podemžaklo opravil nalogo, zdaj jo bo še pod Šišenskim hribom

Najprej je SIJ Acroni Jesenice popeljal do naslova državnih prvakov, zdaj pa se trener Mitja Šivic seli v Ljubljano kot glavni trener članskega moštva. Pri SŽ Olimpija so potrdili njegov prihod. V novi sezoni 2021/22 bo Šivic vodil člansko ekipo Olimpije v ligi ICE, kot pravi, je njegov glavni cilj sezone dvigniti slovenski hokej na višjo raven.



Na klopi ljubljanskega kluba je Šivic nasledil finskega strokovnjaka Raima Summanena.



»Ko sta mi predsednik in direktor Olimpije predstavila kratkoročne in dolgoročne načrte, ki so zelo ambiciozni, vendar tudi realni, sem z veseljem sprejel funkcijo trenerja. Želim si vrhunske nastope v ligi ICE ter stalen napredek in razvoj slovenskih igralcev. Tako bodo naši igralci vedno imeli možnost nastopanja v najvišjem tekmovanju v regiji,« je dejal Šivic za ljubljanski klub.



Glavni cilj sezone bo dvigniti slovenski hokej na višjo raven. Potrebno bo veliko potrpežljivosti, vendar verjamem, da nam bo vsem skupaj s trdim delom uspelo,« je še dejal novi trener.



Iz ljubljanskega tabora še poudarjajo, da bo Olimpija v novi sezoni še naprej sledila visokim ciljem: osvojitev državnega prvenstva, pokala Slovenije, dostojno nastopanje v ligi ICE, razvoj igralcev in trenerskega kadra, ustvariti čim več reprezentantov, ter zagotoviti dolgoročno finančno stabilnost kluba.

