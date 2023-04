Podaji Kopitarja za play off Los Angelesa

Hokejisti Los Angelesa z Anžetom Kopitarjem so se ponoči z zmago s 4:1 na gostovanju v Vancouvru uvrstili v končnico lige NHL. Med podajalce se je tokrat vpisal tudi Kopitar, ki je podal Alexu Iafallu v 14. minuti za 1:1 in v 24. za 2:1.

V zadnji tretjini pa sta v nedeljo v Rogers Areni zabila še Uzbekistanec Artur Kalijev in Blake Lizotte. Gostitelji so povedli z golom Brockerja Boeserja.

»No bom rekel, da je play off za nas olajšanje, saj smo slutili, da prihaja. Vseeno pa malce lažje zadihaš, ko si na lestvici priigraš to zvezdico ob svojem imenu,« je po tekmi dejal trener Los Angelesa Todd McLellan.

Še vedno pa se kralji borijo za vrh na zahodu, kjer za točko zaostajajo za Las Vegasom in branijo točko prednosti pred Edmontonom. In prav derbi z Edmontonom na domačem ledu bo po prostem večeru bržkone ključna tekma za mesta v končnici.

»Dober občutek. Končnico smo si priigrali drugič zaporedoma. To kaže, da je ekipa v celoti na pravi poti. In všeč nam je, kamor gremo. A ne veselimo se prezgodaj. Čaka nas še pet tekem in moramo ostati zbrani. Tako bomo 'nabrušeni' začeli tudi končnico,« pa je po današnji tekmi povedal Kopitar.

Hrušičan je pri obeh golih danes sodeloval na enak način. Najprej je dobil »buli«, nato pa našel prostor za lepo podajo.