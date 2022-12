Podaljšek osrečil Kalifornijčane

Hokejisti Los Angeles Kings so v NHL na domačem ledu po podaljšku s 4:3 ugnali Calgary. Po treh minutah in 23 sekundah dodatka je dvoboj odločil Adrian Kempe. Kapetan domačih Anže Kopitar ni dosegel točke, v 21 minutah in 54 sekundah je sprožil štiri strele na vrata tekmecev iz Kanade.

Los Angeles je bil blizu zmage že v rednem delu, ko je vodil s 3:1, a se je tekma prevesila v podaljšek.

Po manj kot treh minutah in pol tekme so povedli gostje, ko je bil uspešen Jonathan Huberdeau. Dve minuti in 19 sekund pred koncem uvodne tretjine je za domače izenačil Gabriel Vilardi. Po drugi tretjini, ko ni bilo golov, sta dva zaporedna v desetih sekundah druge minute zadnje tretjine za domače zabila Phillip Danault in Blake Lizdotte.

Tyler Toffoli je znižal v sedmi minuti zadnjega dela, Dillon Dube je šest minut in pol pred koncem rednega dela izsilil podaljšek, v katerem je bil uspešen Kempe po podaji Viktorja Arvidssona.