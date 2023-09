Podmežakla ostaja ledeni hram

SIJ Acroni Jesenice so v prvem kolu alpske hokejske lige s 6:1 (2:0, 2:0, 2:1) premagali novince v tem tekmovanju RST Pellet Celje. V slovenskem obračunu dvomov o zmagovalcu ni bilo vse od prvih minut. Razmerje v strelih na gol je bilo 37:20 v korist domače zasedbe.

Domačini so v dvorani Podmežakla udarno začeli in že po dobrih štirih minutah vodili z 2:0. Najprej je ob koncu četrte minute po sijajnem prodoru in slalomu skozi gostujočo vrsto z igralcem več na ledu zadel Žan Jezovšek. Vsega 36 sekund kasneje pa je bil po izgubljenem ploščku Celjanov pred vrati spreten še Tjaš Lesničar.

V drugem delu so domači v 23. minuti dosegli še drugi gol s hokejistom več na ledu, potem ko je po novem sijajnem prodoru Jezovška in njegovi podaji še drugič na tekmi zadel Lesničar. Dve minuti kasneje je po dolgi podaji oziroma izbijanju Gašper Glavič zadel še z igralcem manj na ledu.

V zadnjih 20 minutah je na sceno stopil 17-letni Žan Špari Leben, ki je v razmaku slabih treh minut dosegel dva gola. Najprej je v tretji minuti zadnjega dela z bližine Jakoba Brandnerja premagal za 5:0, ob koncu pete minute pa je bil natančen še po lepem preigravanju Rožleta Bohinca.

Celjani so v sedmi minuti zadnje tretjine le dosegli prvi zadetek v tem tekmovanju, potem ko je bil z desne strani natančen Latvijec Mikus Mintautiškis.

Naslednjo tekmo bodo Jeseničani odigrali v torek proti Salzburgu, Celjane pa v četrtek čaka prva domača tekma proti Rittenu.

Letošnja sezona drugega kakovostnega razreda regionalnega tekmovanja je osma v takšni obliki. Nastopa 16 moštev, novinec je celjska zasedba. Sistem tekmovanja najprej predvideva dvokrožni ligaški sistem s po 30 tekmami za vsako ekipo.