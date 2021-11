Podmežakla ponuja odskočno desko za tivolsko pomlad

Na Oslo in neuspešen avgustovski poskus, da bi se slovenska hokejska reprezentanca vnovič uvrstila na olimpijski turnir, je ostal le spomin, pred risi je nov visok cilj – vrnitev v najvišji razred svetovnega hokeja. K temu vodita le prvi mesti na SP skupine B, ki bo aprila prihodnje leto v Ljubljani, prva odskočna deska pa bo prihajajoči turnir od četrtka do sobote na Jesenicah. Izbranci selektorja Matjaža Kopitarja se bodo merili z Avstrijci, Belorusi in s Francozi.

Tudi manj podrobni spremljevalci slovenskega hokejskega utripa bi ob pogledu na seznam risov za ta turnir hitro opazili, da vseh adutov tokrat ne bo v reprezentančni slačilnici. A tako je ponavadi v novembru, ko napoči čas tudi za preverjanje mlajših moči. Drugače bo februarja prihodnje leto, ko bo Slovenija nastopila na turnirju v Celovcu in se tam merila z Avstrijo, Norveško in s Francijo, seveda pa gre tisto najboljšo izbrano vrsto pričakovati tik pred majskim prvenstvom v dvorani Tivoli.

«V zadnjem pripravljalnem delu bomo igrali tri ali štiri tekme, najverjetneje z Italijani in Madžari. Imamo tudi sladke skrbi, saj bosta očitno moštvi Olimpije in Jesenic imeli lepo in dolgo sezono,« je poudaril reprezentančni menedžer Dejan Kontrec, ki je ob tem poudaril, da je tudi vrnitev občinstva v Tivoli – v nedeljo si je dvoboj Olimpije s Szekesfehervarjem (1:2) ogledalo 2500 navzočih – dobrodošla v luči pričakovanja dobrega ozračja na SP skupine B.

Na seznamu risov tudi nekaj mladih moči, največ igralcev iz ICEHL. V Podmežakli bo za začetek na voljo 450 vstopnic za tekmo. Matjaž Kopitar hvali tako trenerja Olimpije kot tudi Jesenic.

Glede obiska v prihajajočih dneh na Jesenicah je ob novih vladnih ukrepih tako, da bo odprta le osrednja tribuna s sedeži v Podmežakli, na voljo bo 450 vstopnic za tekmo, ker bo do nadaljnjega na športnih prireditvah lahko zaseden le vsak drugi sedež. V primeru večjega zanimanja je možnost odprtja jeseniške zahodne tribune, stojišče mora biti zaprto.

Podoba na ledu? Tako kot pri slovenskem taboru bodo tudi pri tekmecih nekateri mlajši obrazi. »No, pri nas niti ni tako mladega moštva, saj se nas je že precej preizkusilo pri reprezentanci,« sta v en glas na prvem zboru sinoči dejala branilec Matic Podlipnik in napadalec Anže Kuralt. Slednji, pri moštvu iz Szekesfehervarja tudi akter razburljivega nedeljskega derbija ICEHL z Olimpijo, ni pozabil pohvaliti edinega slovenskega moštva v tekmovanju.

Selektor slovenske reprezentance Matjaž Kopitar (v ozadju desno) je preveril formo svojih adutov za bližajoče se tekme na Gorenjskem. FOTO: Blaž Samec/Delo

Pohvalno je tako o zmajih kot železarjih govoril tudi selektor Kopitar: »Olimpijin hokej s štirimi napadalnimi trojkami je všečen. Razlika med domačim jedrom in tujimi okrepitvami je manjša kot pri avstrijskih klubih, pri katerih ni najboljših mladih domačih igralcev, saj so ti v Švici, na Švedskem, tudi Finskem. Mitja Šivic je moštvo odlično pripravil, podobno velja tudi za Nika Zupančiča na Jesenicah.«

Seznam risov za turnir; vratarji: Luka Gračnar (Crimmitschau, Nem), Žan Us (Olimpija), Val Usnik (KAC II); branilci: Kristjan Čepon, Mark Čepon, Miha Logar, Aleksandar Magovac (vsi Olimpija), Matic Podlipnik (Bayreuth), Nejc Stojan, Žiga Urukalo, Aljoša Crnovič (vsi Jesenice); napadalci: Tadej Čimžar, Žan Jezovšek, Luka Kalan (vsi Olimpija), Rok Kapel (KAC II), Anže Kuralt (Fehervar), Ken Ograjenšek (Graz), Aljaž Predan (Salzburg II), Jaka Sodja, Nik Simšič, Gregor Koblar, Jaka Šturm, Blaž Tomaževič (vsi Olimpija), Erik Svetina (Jesenice).