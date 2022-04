Podvig Jesenic v Asiagu, zdaj korak do lovorike

Hokejisti SIJ Acronija Jesenic so uprizorili imenitno predstavo na 3. tekmi finala alpske hokejske lige ter z zbranostjo in učinkovitostjo v ključnih trenutkih tekme zmagali v Asiagu s 4:1 (0:0, 1:1, 3:0; Zibelnik 21., Jenko 55., Glavič 59. EN, 60. EN; M. Stevan 22.).

Zdaj tako v seriji na tri zmage vodijo z 2:1 in imajo na domačem ledu zaključni plošček za prvo lovoriko zmagovalca alpske lige v zgodovini Jesenic. Tekma št. 4 bo v soboto ob 20. uri v dvorani Podmežakla, v kateri gre tokrat pričakovati tisto ognjevito ozračje polnih tribun kot v sloviti preteklosti hokejske igre v železarskem mestu.

Jeseničani so se predstavili z veliko garanja na svoji polovici ter zelo zanesljivim in ves čas zbranim Oscarjem Fröbergom v vratih. Hokejisti Asiaga, prvouvrščeni po drugem delu sezone, torej pred izločilnimi boji, so poskusili uveljaviti svojo moč ob podpori domačih privržencev, pa se železarji niso dali. Slednji so zabili celo vodilni gol, gostitelji so se hitro pobrali, vnel pa se je boj za sleherni košček ledu, kot se pač za veliki finale sezone spodobi.

Tudi po 40 minutah ni bilo še nikakršne odločitve, več je bilo v nadaljevanju priložnosti, zlasti v trenutkih številčne premoči, tudi za železarje, pa gola dolgo ni bilo. Nato pa je Jaša Jenko, odkritje sezone, bliskovito prodrl in ugnal domačega vratarja Luco Stevana, ki je malce pred tem zamenjal poškodovanega Gianluco Vallinija. V odločnem slogu kapetana, kot nekoč pod Mežaklo Tomaž Razingar, je Gašper Glavič zadel še dvakrat v polno v prazno domačo mrežo, ko je tabor Asiaga poskusil zabiti gol za izenačenje in podaljšek s 6. igralcem v polju namesto vratarja. Sledilo pa je slavje jeseniškega moštva in nestrpno pričakovanje praznične sobote!