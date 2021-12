Podvig zmajev na celovškem ledu

Hokejisti SŽ Olimpije so po zadnjem nepričakovanem spodrsljaju doma proti Dornbirnu, takrat zadnjeuvrščenemu moštvu razširjene avstrijske lige (ICEHL), uprizorili podvig in osvojili točke sredi Celovca.

Domači KAC so po izjemnem boju premagali s 3:2 (2:0, 0:1, 1:1; Tomaževič, Čimžar, Leclerc, Vallant, Koch). Začeli so sijajno, pri obeh golih v 1. tretjini si je dve podaji vpisal novinec Aljoša Crnović, gostitelji pa so jih lovili in izid v 8. minuti zadnje tretjine izenačili. Gostitelji so sprožili več strelov (34:26), v vratih zmajev je bil kot ponavadi Žan Us.

Naslednjo tekmo bo Olimpija igrala v petek na domačem ledu proti Innsbrucku.

Vrstni red: SŽ Olimpija 47, Salzburg 45, Fehervar, Vienna po 43, Innsbruck 35 itn.