Podvig zmajev na Dunaju

Po petkovi točki Olimpijinih hokejistov za tivolski uvod v sezono ICEHL proti Linzu so zmaji v nedeljo zablesteli na Dunaju in ugnali favorizirano domače moštvo s 5:2 (0:1, 1:0, 4:0; Kainz 5., Hartl, podaja Tičar 25.; Predan 32., Bičevskis 43. PP, Mahkovec 44. PP, Kapel 56., Gooch 57. EN; streli: 26:27; gledalcev 4350).

Tudi v naslednjem kolu bodo Ljubljančani gostovali, in sicer v petek v Gradcu. V novo sezono so vstopili tudi v alpski ligi, med njimi ostajajo branilci lovorike z Jesenic, novinci v tekmovanju so hokejisti iz Celja. Slovenski moštvi sta se pomerili v uvodnem kolu, železarji so pred 800 privrženci v Podmežakli ugnali Celjane s 6:1 (Lesničar 5., 23. PP, Špari Leben 43., 45., Jezovšek 3. PP, Glavič 25. EN; Mintautiskis 47.; 37:20)