Point do pike natančen, Tampa spet vodi v zmagah

Odločilni zadetek jedosegel v padcu in mimo številnih nog v zaključku druge tretjine, nato pa se je lahko Tampa na gostovanju pri ekipi New York Islanders zanesla tudi na obrambe, ki je ustavil 27 strelov. Branilci naslova v polfinalu Stanleyjevega pokala zdaj vodijo z 2:1 v zmagah, Vasilevskij pa je zdržal pritisk (8:5 v strelih v zadnji tretjini) domačinov za veliko slavje v velikem jabolku. Tudi po tem, ko so Newyorčani iz gola potegnili, v slabih dveh minutah v okvir vrat Tampe niso zmogli usmeriti niti enega strela.»Imeli so nekaj nadzora v zaključku, temu se moramo posvetiti. A še vedno smo imeli fante, ki so se žrtvovali, blokirali strele in vse te dobre reči. Gotovo vzamemo zmago,« je po tekmi dejal Point. Prvi gol za Tampo na tekmi je dosegel, izkupiček Floridčanov na gostovanjih v letošnji končnici zdaj znaša 6-1. Gourde je po tekmi dejal, da je bilo ključno, ker so igrali enostavno in do konca nadzirali obračun.Za ekipo Islanders je gol prispeval, Varlamov je tekmo sklenil s 23 obrambami. Četrto tekmo bo dvorana Nassau Coliseum gostila v soboto zvečer, nato se serija seli nazaj v Tampo, kjer se bosta moštvi pomerili v ponedeljek zvečer.New York Islanders :1:2 - Tampa vodi z 2:1 v zmagah