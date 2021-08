Poleg Danske na OI še Slovaška in Latvija

V Peking še Latvijci in Slovaki

Zanimiv olimpijski kvalifikacijski turnir v norveški metropoli se je končal z zmagoslavjem Dancev. Pred 2500 gledalci, kolikor je bil dovoljen obisk zaradi preprečevanje širitve virusa, so ugnali gostitelje z 2:0 in se prvič uvrstili na OI. Na turnirju v Rigi je bila najboljša domača latvijska reprezentanca, ki je na tekmi za 1. mesto prekosila Francijo z 2:1. Napeto je bilo tudi v Bratislavi, prav tako je odločala zadnja tekma, v kateri je Slovaška premagala Belorusijo z 2:1.

Naslednje dejanje v St. Peterburgu

Potem ko so pri mednarodni hokejski zvezi spustili zastor nad tremi kvalifikacijskimi turnirji za OI, se zdaj že pripravljajo na volilni kongres. Čez tri tedne se bo namreč v St. Peterburgu po 27 letih od predsedniškega mesta IIHF poslovil Švicar Rene Fasel. Novi kandidati prihajajo iz različnih držav, v hokejskem svetu je med temi najbolj znan Petr Břiza, nekoč odlični češki vratar. »Toda Češka je za IIHF premočna, ponavadi prevlada mnenje, da bi jo vodil kdo iz ugledne, a hokejsko ne tako močne države, zato sta favorita danski in francoski kandidat,« je v Oslu dejal Matjaž Rakovec, prvi mož HZS, ki se bo z generalnim sekretarjem Dejanom Kontrecem udeležil kongresa.

Kmalu snidenje na Bledu

Slovenski reprezentanti se vračajo h klubskim obveznostim, pri nas bo sezono odprlo pokalno tekmovanje hokejske zveze. Letos bo na Bledu, začelo se bo to sredo, finalni dvoboj bo v soboto zvečer. Pokalno lovoriko – tako kot tudi naslov državnih prvakov – branijo jeseniški hokejisti. Pred enim letom so v finalu v Tivoliju ugnali Blejce, levji delež k prvemu zmagoslavju v sezoni pa opravili v polfinalu proti Olimpiji. Letos se večna tekmeca pred finalom ne moreta srečati. Železarji so generalko za pokal opravili v soboto doma z Gardeno, po kazenskih strelih so izgubili z 2:3.

