Poljaki ukrotili rise

Slovenska hokejska reprezentanca, ki se pripravlja na majsko svetovno prvenstvo elitne skupine, je danes v Mariboru odigrala še drugo prijateljsko tekmo s Poljsko v dveh dneh. Tudi tokrat so o zmagovalcu odločali kazenski streli, a so bili danes s 4:3 (1:1, 1:1, 1:1; 1:0) boljši Poljaki. Četrtkovo tekmo je Slovenija dobila s 3:2.

Izbrana vrsta bo do začetka SP, prva tekma Slovence čaka 13. maja, skupno odigrala deset prijateljskih tekem. Današnja s Poljsko je bila druga z istim tekmecem in skupno tretja.

Na četrtkovi tekmi je branil Gašper Krošelj, danes je selektor Matjaž Kopitar med vratnici poslal Luko Gračnarja. Igrali pa so Aleksandar Magovac, Matic Podlipnik, Bine Mašič, Nejc Stojan, Miha Štebih, Kristjan Čepon, Aljoša Crnović, Anže Kuralt, Blaž Gregorc, Tadej Čimžar, Blaž Tomaževič, Miha Zajc, Gregor Koblar, Jaka Sodja, Jaka Šturm, Miha Beričič, Rok Kapel, Nik Simšič, Robert Sabolič in Žiga Pance.

V uvodni tretjini je začetni zaostanek izničil Pance v 14. minuti, v drugi tretjini je gostitelje v vodstvo popeljal Robert Sabolič v 35. A so Poljaki sekundo pred koncem drugega dela izenačili, v 42. minuti pa spet povedli. Za novo slovensko izenačenje je nato poskrbel Pance v 48. minuti. V podaljšku zadetka ni bilo, pri kazenskih strelih pa so bili Slovenci danes precej neuspešni. Niti eden od petih izvajalcev ni zadel, na drugi strani pa je kot edini v zadnji seriji svojega izkoristil Patryk Wronka in Poljski zagotovil zmago.

Na prvi prijateljski tekmi so Slovenci pred dnevi v Beljaku Avstrijo premagali s 5:3.

Naslednja testa čakata Slovence naslednji teden na Bledu, ko bodo v četrtek in petek v podobnem ritmu kot tokrat s Poljaki (ena večerna tekma in naslednji dan takoj zgodnjepopoldanska) igrali še z Italijani.