Polom Ljubljančanov na ledu hale Tivoli

Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 12. kroga lige ICEHL izgubili s Pustertalom z 0:7. Ljubljančani so v domači dvoboj s tekmecem, ki je bil pred obračunom zadnji na lestvici in je pred dnevi kot prvi v ligi menjal trenerja (Stefana Mairja je zamenjal Phil Horsky), krenili optimistično. Na zadnjem gostovanju so premagali Gradec in se povzpeli na šesto mesto. A danes jim ni šlo nič po načrtih in na koncu so doživeli hladen tuš in visok poraz.

Gostje so zeleno-bele presenetili že na začetku

Gostje so zeleno-bele presenetili že na začetku. Izjemno dobro so izkoriščali svoje priložnosti ter že prvi nevarnejši akciji v četrti in osmi minuti spremenili v zadetka. Ljubljančani so sicer iskali pot do mreže Joshue Sholla, ki pa je bil dobro razpoložen in ni klonil. Olimpiji ni šlo niti z igralcem več, za nameček pa so gostje ob koncu prve tretjine po koncu kazni ušli v protinapad ter povedli s 3:0.

Trener Mitja Šivic je po prvem odmoru v vratih naredil zamenjavo, namesto Žana Usa je v igro vstopil Anthony Morrone. A razmerij na ledu to ni spremenilo. Domači so sicer imeli premoč in nekaj več strelov, a brez pravega učinka. Na drugi strani pa je bil Pustertal še naprej neusmiljeno natančen ob izkoriščanju svojih priložnosti. V 37. minuti je bilo tako na semaforju že 0:4. Ljubljančani so zapravili še dva "power playa", potem pa sami imeli ob koncu druge tretjine dva igralca na kazenski klopi, prednost 5-3 pa je Pustertal pet sekund pred odmorom spremenil v vodstvo 5:0.

SŽ Olimpija : Pustertal 0:7 (0:3, 0:2, 0:2) Dvorana Tivoli, gledalcev 900, sodniki: Bajt, Piragić (glavna), Bärnthaler, Snoj; strelci: 0:1 – Ahl (Andergassen, Kristensen, 4.), 0:2 – Ahl (March, 8.), 0:3 – Archambault (Luchuk, Glira, 20.), 0:4 – Roy (37.), 0:5 – Kristensen (Catenacci, 40.), 0:6 – Luchuk (Archambault, Ege, 41.), 0:7 – Andergassen ( Ahl, Catenacci, 45.); kazenske minute: SŽ Olimpija 6, Pustertal 10.

V zadnji tretjini so se domači tako osredotočili vsak na častni zadetek, a ta večer jim ni uspevalo prav nič. Tako so imeli tudi sami pol minute prednost dveh igralcev na ledu, a niso zadeli, so pa dobili še dva gola v zadnji tretjini. Ta poraz je prvi v sezoni brez doseženega zadetka in tudi najvišji doslej. Naslednjo tekmo bodo Ljubljančani igrali v petek, ko bodo v Tivoli prišli Dunajčani.