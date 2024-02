Polom Ljubljančanov v Celovcu ne bo usoden

Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 50. kola lige ICEHL v Celovcu izgubili s KAC z 1:8. Ljubljančani so v zadnjem obdobju prikazali več dobrih predstav in se utrdili na mestih, ki prinašajo dodatne kvalifikacije za končnico. Toda v Celovcu pri vodilni ekipi niso imeli svojega dne, visok poraz z 1:8 pa je tudi najvišji v sezoni. Doslej so ta neslavni rekord imeli na septembrski tekmi s Vorarlbergom (1:7).

S Celovčani pa so nazadnje na domačem ledu dvakrat zmagali, enkrat po podaljšku s 3:2 in drugič decembra po preobratu in kazenskih strelih s 7:6. V Celovcu so bili daleč od možnosti za preobrat. Že začetek tekme ni bil najboljši, saj so zeleno-beli prejeli prvi gol v prvi minuti.

KAC Celovec – SŽ Olimpija 8:1 (4:0, 2:1, 2:0) Dvorana Heidi Horten, gledalcev 4100, sodniki Siegel, Smetana (glavna), Muzsik, Vaczi; strelci: 1:0 – Fraser (Strong, Bischofberger, 1.), 2:0 – Fraser (Bischofberger, Haudum, 16.), 3:0 – Sablattnig (Haudum, Petersen, 18.), 4:0 – Klassek (Postma, 20.), 4:1 – Bičevskis (Gooch, Zajc, 25.), 5:1 – Postma (Haudum, Petersen, 30.), 6:1 – Bischofberger (33.), 7:1 – Bischofberger (Unterweger, Jensen Aabo, 57.), 8:1 – Ganahl (Hochegger, van Ee, 57.); kazenske minute: KAC Celovec 20, SŽ Olimpija 13 + disc. kazen igre (Kiljunen).

Sledilo je obdobje enakovredne igre, toda ob koncu tretjine so domači izkoristili vsako priložnost za povišanje vodstva, do prvega odmora vodili že s 4:0 in praktično že tedaj odločili zmagovalca. Do konca rednega dela sta ostali še dve tekmi, naslednji teden bo najprej v sredo na vrsti domača tekma z drugim Fehervarjem, v petek pa gostovanje pri Linzu, ki se še bori za neposredno uvrstitev v končnico.