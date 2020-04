Gregor Polončič dobil ukor Olimpije po izpadu pred TV kamero

Ljubljana - Peti letni čas. Tako po hokejskih deželah pravijo delu pomladi, ponavadi sredi aprila, ko se zastor dvigne za tekme končnic posameznih ligaških tekmovanj. Prestižnih izločilnih bojev so se veselili tudi v jeseniškem in ljubljanskem taboru, zlasti v slednjem je bilo v zadnjih dneh vroče. Na Gorenjskem pa so veseli, da trener tudi za naslednjo sezono ostaja Mitja Šivic, ki pa so ga, kot je sam dejal, vabili prav k Olimpiji.Pred enim letom je po dolgem času Tivoli povsem oživel, 4000 navijačev je spremljalo 6. finalno tekmo AHL z Brunicom in izenačenje zmajev v seriji na 3:3, nato so ti zmagali še na Južnem Tirolskem ...