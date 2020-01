Pomembna jeseniška zmaga v Feldkirchu

Edini uspešni izvajalec Erik Svetina

Jeseničani so za zadnjo tekmo pripravili tudi dobrodelno akcijo, navijače so namreč pozvali, naj na sobotni dvoboj pridejo s plišastimi igračami. FOTO: Tomi Lombar

Hokejisti Sijaso v tekmi alpske lige v gosteh po kazenskih strelih premagaliz 2:1 (0:0, 1:0, 0:1; 1:0). Jeseničani so po slabšem začetku sezone in številnih nihanjih v zadnjem mesecu le našli pravi ritem in začeli serijsko zmagovati. Osem uspehov v nizu jih je z mest bližje spodnjemu kot zgornjemu delu lestvice pripeljalo na šesto mesto, zadnje, ki še neposredno vodi v končnico.A vsaj teoretičnih kandidatov za to šesterico je bilo pred zadnjima dvema krogoma kar deset. Jeseničani so se zavedali, da bo pomembna vsaka točka, današnja tekma pa je bila še pomembnejša, ker so igrali z neposrednim tekmecem. Pred začetkom so bili gostitelji peti s 56 točkami, gostje pa šesti s 55.Zdaj imata obe ekipi po 57 točk (pa tudi Assiago, Fassa pa je vse tri prehitela z 58), železarji pa še vedno lepe možnosti za šesterico. V trdi tekmi z razpoloženima vratarjema (domači39 obramb, gostujoči29) se je tehtnica najprej nagnila na jeseniško stran. V drugi tretjini je za vodstvo poskrbel, a je Feldkirch v zadnji izenačil. Podaljšek ni prinesel odločitve, pri kazenskih strelih pa je Bonvalot ubranil vse tri poskuse domačih. Za dve jeseniški točki je tako poskrbel edini uspešni izvajalecJeseničani bodo zadnjo tekmo rednega dela alpske lige igrali v soboto, ko bodo v Podmežakli gostili ekipo z dna lestvice Bregenzerwald. V klubu so za to tekmo pripravili tudi dobrodelno akcijo, navijače so namreč pozvali, naj na dvoboj pridejo s plišastimi igračami, ki jih bodo zmetali na led ob prvem domačem golu. Igrače bodo podarili pediatričnemu oddelku bolnišnice Jesenice.