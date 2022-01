Popoln jubilej za Doughtyja pomagal pričarati tudi Kopitar

V ekipi kraljev je bilo vse v znamenju 1000. tekme izkušenega branilca Drewa Doughtyja, njegov dolgoletni soigralec Anže Kopitar pa je z ostalimi fanti zagotovil, da se bo 32-letni Kanadčan častitljivega jubileja spominjal po zmagi. Odmeval je tudi zadetek Quintona Byfielda, ki je dosegel svoj sploh prvi gol v ligi NHL po težki poškodbi, gol in asistenco je za zmago nad New York Islanders prispeval Andreas Athanasiou, Cal Peterson pa je zbral 23 obramb.

Kopitar je podal za gol Adriana Kempeja v prazno mrežo, s katerim so kralji potrdili drugo zmago na zadnjih treh tekmah proti ekipam z območja New Yorka. Moštvo iz Los Angelesa je sredi niza šestih gostujočih tekem, ki se je začel z zmago v New Jerseyju in porazom z NY Rangers po izvajanju kazenskih strelov. Za Kopitarjeva je bila to 25. asistenca v sezoni in skupno že 38. točka, kar je najboljši dosežek v ekipi kraljev.

Dvaintridesetletni Doughty je odigral tisoč tekem, v 14-letni karieri pa je dosegel 129 zadetkov in 429 podaj. Zdaj je postal peti igralec kraljev v zgodovini, ki je odigral tisoč tekem za klub. Pred njim je to uspelo Brownu, Kopitarju, Davu Taylorju in Lucu Robitaillu.

Bratje na in ob ledu

»To je bilo popolno, izvrstno je bilo to proslaviti tako,« je bil zadovoljen junak večera Doughty, ki se je skupaj s še enim veteranom Dustinom Brownom vpisal med podajalce za gol Athanasiouja. »Cal igra dobro in zelo sem vesel zanj,« je pohvalil tudi vratarja, ki ga je Mathew Barzal uspel premagati šele dobri dve minuti pred koncem dvoboja. Doughty, Brown, Kopitar in vratar Jonathan Quick so seveda vsi člani šampionskih moštev kraljev iz let 2012 in 2014. Doughty, nekoč najboljši branilec lige, se je spomnil tudi svojih »bratov«, s katerimi si že več kot desetletje deli slačilnico v Los Angelesu: »To so moji bratje. Zelo jih imam rad. Nič od tega mi ne bi uspelo brez njih. Zelo sem srečen, da sem lahko slavil z njimi. Najboljši so.«

Da ne bi bilo preveč napeto, je 36 sekund pred koncem z golom v prazno mrežo poskrbel Kempe, poleg Kopitarja pa mu je asistiral še Trevor Moore. Vseeno ni šlo brez drame, Casey Cizikas je 19,3 sekunde pred koncem otočanom priigral še zadnjo priložnost, a se s soigralci ni približal čudežnemu povratku.

»Fantje so trdo igrali prav do konca. Čez deset let se bodo spominjali, da je bil Drewov poseben večer začinjen z zmago in da so vsi prispevali svoj delež,« je bil zadovoljen trener kraljev Todd McLellan, ki je bil gotovo vesel tudi zadetka 19-letnega Byfielda. Ta je odigral šele četrto tekmo v sezoni in 10. v karieri, potem ko so ga Kalifornijci na naboru leta 2020 izbrali kot drugega, takoj za prvim »pickom« Alexisom Lafrenierom (NY Rangers). Byfield je z nizkim strelom ukanil Semjona Varlamova v domačih vratih, kjer je Varlamov sicer ustavil 27 strelov.