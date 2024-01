Popoln preobrat SŽ Olimpije v Italiji

Hokejisti SŽ Olimpije so dosegli novo zmago v ICEHL. V 41. kolu so v gosteh s 5:4 (0:1, 2:2, 3:1) strli odpor Asiaga.

Uvodna tretjina je minila ob terenski premoči gostiteljev, ki so si pripravili nekaj lepih priložnosti za vodstvo, a je večkrat dobro posredoval Olimpijin vratar Lukaš Horak. Ni pa mogel preprečiti zadetka Asiaga v 18. minuti, ko je Michelle Marchetti ušel v nasprotni napad. Češki čuvaj mreže je prvi strel še ubranil, a je domači napadalec odbitek nato le spravil za njegov hrbet.

Gostje bi lahko v tem delu igre kaj več iztržili med četrto in šesto minuto, ko so imeli domači hokejisti na klopi za kaznovane minuto in pol dva igralca, a zeleno-beli številčne prednosti niso izkoristili.

V nadaljevanju je sprva kazalo, da si bodo gostitelji priigrali neulovljivo prednost. Še dvakrat so namreč izigrali obrambo gostov in v 28. minuti vodili že s 3:0. A so se nato gostje ekspresno vrnili. Pred koncem druge tretjine je najprej Finec Ville Leskinen zadel v polno, ko sta imeli obe ekipi na ledu po štiri igralce in je odbiti plošček spravil ob Marcu de Filippu v mrežo, 33 sekund pred koncem tretjine pa je isti igralec ob »power playu« udaril od daleč in plošček je spet končal v vratih, tako da so imeli zmaji pred zadnjo tretjino povsem aktiven izid.

Takoj na začetku te tretjine je Trevor Gooch po hitrem prodoru izenačil, gostitelji so hitro spet prešli v vodstvo, vendar pa so imeli zadnjo besedo na dvoboju gostje. Najprej je deset minut pred koncem Jan Ćosić spretno podstavil palico po strelu Žige Mehleta, popoln preobrat pa sta po še enem odbitku zrežirala Marcel Mahkovec in Gooch v 53. minuti.

Ljubljančani so tako ob koncu rednega dela tekmovanja trdno na mestih, ki zagotavljajo dodatne kvalifikacije za končnico. Osmo mesto, na katerem je trenutno Pustertal, je sicer oddaljeno za šest točk, po drugi strani pa ima SŽ Olimpija po današnji zmagi na devetem mestu že 13 točk naskoka pred Dunajčani, ki so prva ekipa izven tako želene deseterice. Asiago je prav na mestih brez možnosti za končnico, nekaj malega teorije za Italijane sicer še je, a po današnjem porazu že zelo malo.

Naslednja tekma čaka zeleno-bele že v nedeljo, ko bodo gostovali pri zadnjeuvrščenem Gradcu.