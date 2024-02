Popravnega izpita preprosto ni, zmaji pod Kronplatz po končnico

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko je Vorarlberg že po dveh tekmah v seriji na dve zmagi kvalifikacij za končnico ICEHL izločil tekmece iz Innsbrucka, se je med SŽ Olimpijo in Pustertalom zakuhalo. Izid je 1:1, odločilna tekma bo v četrtek na Južnem Tirolskem. Kako se spominja finala alpske lige izpred petih let med tema dvema moštvoma Žiga Pance, kaj pravi o Pustertalu, pri katerem je igral v prejšnji sezoni, ljubljanski kapetan Žiga Pavlin? Sicer pa so bili med tritisočglavo tivolsko množico ob torkovi gladki zmagi Ljubljančanov številni znani hokejski obrazi ...