Poraz Jesenic, odločitev v torek

Hokejisti SIJ Acronija Jesenic so izgubili četrto finalno tekmo alpske lige. Na domači ledeni površini v dvorani Podmežakla je bil italijanski Asiago boljši s 4:2 (1:1, 1:1, 2:0). Izid v zmagah je zdaj izenačen na 2:2, odločilna peta tekma bo v torek v Italiji. Jeseničani, ki prvič igrajo v finalu drugega najmočnejšega regionalnega tekmovanja, so slabo začeli in izgubili prvo tekmo z 1:4. A potem so naslednji dve dobili, najprej doma s 4:3 po podaljšku in potem v gosteh s 4:1. Tokrat so imeli priložnost, da bi pred svojimi navijači dobili pokal, toda nazadnje so izgubili in dovolili tekmecem še eno priložnost. Zadnja tekma finala bo v torek ob 20.30 v Asiagu.

Pred tokrat zares dobro napolnjenimi tribunami dvorane Podmežakla so železarji sprva morali loviti zaostanek, ko so gostje povedli v sedmi minuti. A so jih hitro ujeli, Miha Logar je z natančnim strelom ob vratnici matiral Luco Stevana, ki je po poškodbi prvega vratarja Gianluce Vallinija na prejšnji tekmi tokrat branil že od prve minute. Še boljši je bil začetek druge tretjine, ko so domači nepozornim gostom že po nekaj sekundah ušli v protinapad in ga je Eetu Elo kronal z zadetkom. A Asiago se ni predal, večkrat pa se je moral izkazati tudi domači vratar Oscar Fröberg. Med drugim je imel po prekršku Logarja Anthony Salinitri kazenski strel, ki pa ga je Fröberg ubranil.

Podmežakla je bila rdeča, a so železarji v rdečem ognju pregoreli v želji po veliki zmagi. FOTO: Jože Suhadolnik

Sledil je prvi power-play domačih na dvoboju, a je ostal neizkoriščen. Kazen je prišla na polovici tekme, saj so hokejisti Asiaga ob že izenačenih močeh zadeli za 2:2. Ob koncu te tretjine so imeli Italijani dve zaporedni prednosti igralca več, a je jeseniška obramba ostala trdna. V zadnjem delu je imel najprej priložnost za domače Eric Pance, še lepšo pa nato Jure Sotlar, vendar se izid ni spremenil. Nato pa je sledil še en hladen tuš za navijače; domači so v 54. minuti pustili preveč prostora pred svojim golom, odbiti plošček pa je osamljeni Salinitri potisnil v mrežo. Ob koncu se je Jeseničanom mudilo, da bi izsilili še en podaljšek, a za razliko od prve domače tekme, ko so enak zaostanek 2:3 spremenili v izenačenje, niso bili uspešni. Ob poskusu brez vratarja pa je Asiago zmago potrdil še s četrtim zadetkom.