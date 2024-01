Poraz Ljubljančanov, sledita dve tekmi pod Rožnikom

Hokejisti SŽ Olimpije so v tekmi 38. kroga lige ICEHL v gosteh izgubili s Pustertalom s 3:6 (2:1, 1:4, 0:1). Ljubljanski hokejisti so ob koncu starega in v začetku novega leta nanizali nekaj zelo dobrih tekem, danes pa se je serija uspehov končala. Pete zaporedne zmage jim ni uspelo doseči, a imajo od božičnih praznikov ob petih zmagah tudi še točko z gostovanja pri Salzburgu.

Zadnje tekme so jih tudi povsem učvrstile na spodnjem robu deseterice, mesta od 7 do 10 še vodijo v kvalifikacije v končnico. Po prejšnjem krogu so po zmagi na Dunaju skočili na deveto mesto, danes pa bi se z novimi tremi točkami že povsem približali osmi ekipi, današnjemu tekmecu. A nazadnje je slavil Pustertal in prednost povišal na osem točk.

V petek v Tivoli prihajajo Beljačani

Začetek na Južnem Tirolskem ni bil najboljši, saj so gostje zaostajali po treh minutah. A pozneje je bil vratar Lukaš Horak zanesljiv, na drugi strani pa so zeleno-beli prišli do izenačenja ob prvi številni prednosti. Sami so se ob igralcu manj pozneje ubranili, v 13. minuti pa tudi nekoliko srečno povedli, ko se je plošček po strelu Žige Mehleta pred vrati odbil od enega domačih branilcev in presenetil vratarja Andreasa Bernarda.

Pustertal – SŽ Olimpija 6:3 (1:2, 4:1, 1:0) Dvorana Intercable Arena, gledalcev 2000, sodniki: Piragić, Zrnič (glavna), Rigoni, Sparer; strelci: 1:0 – Frycklund (Hannoun, Petan, 3.), 1:1 – Leskinen (Gooch, 8.), 1:2 – Mehle (Bičevskis, Gooch, 14.), 2:2 – Kasastul (Hannoun, Petan, 26.), 3:2 – Hannoun (29.), Ege (31.), 5:2 – Sill (Kasastul, Akeson, 33.), 5:3 – Mehle (Gooch, 35.), 6:3 – Akeson (59.); kazenske minute: Pustertal 12, SŽ Olimpija 6.

Na prejšnjih tekmah so zmaji večinoma temelje za uspeh postavljali v drugi tretjini, ko so na hitro dosegali zadetke. Danes so tekmo izgubili v tem delu; scenarij je bil podoben, le da so tokrat zeleno-beli pobirali ploščke iz mreže. Domači so v le sedmih minutah štirikrat ugnali vratarja gostov, dvakrat po samostojnem prodoru, ter povedli s 5:2. Za kanček upanja je nato še poskrbel Mehle z znižanjem na -2.

A preobrata nato ni bilo. Tudi zaradi neučinkovite igre v »power-playu« v zadnji tretjini, ko so imeli gostje trikrat igralca več, zadeli pa niso. Tako je Pustertal ubranil prednost, zmago pa dokončno potrdil dve minuti pred koncem, ko so tekmeci že umaknili Horaka iz vrat. Kljub porazu so Ljubljančani ostali na devetem mestu, saj je Vorarlberg izgubil z zadnjim Gradcem. V naslednjem krogu bodo Ljubljančani v petek v Tivoliju gostili Beljačane.