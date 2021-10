Poraz železarjev v zadnji minuti

Dolgi niz zmag jeseniških hokejistov v alpski ligi, ki pa so ga ti nato še posebej nadgradili v derbiju z ljubljanskimi zmaji za točke domačega prvenstva, je prekinjen. Železarji so tokrat gostovali pri povratniku v alpsko ligo Zell am Seeju in v silno razburljivi tekmi številnih zasukov izgubili s 4:5 (1:1, 1:2, 2:2; Urukalo 2, Elo, S. Rajsar).

Jeseničani so sicer v 8. minuti zabili vodilni gol, gostitelji so se hitro pobrali, pobegnili pozneje na vodstvo s 4:2, ko pa se je Gorenjcem dobro razpletel lov za izenačenjem poltretjo minuto pred koncem, so v zadnji minuti domači hokejisti zadeli za zmago. Skupno razmerje strelov je bilo tokrat 40:31 za Jeseničane, pri katerih je tokrat v vratih Žiga Kogovšek zamenjal Oscarja Fröberga. Slednjemu je trener Nik Zupančič po imenitni predstavi v slovenskem derbiju namenil zaslužen počitek. Kajti nadaljevanje oktobra bo za slovenske prvake še zelo pestro: v nedeljo bodo gostovali v Val Gardeni, nato sledi zahteven turnir za celinski pokal IIHF v Franciji, 10. mesec v letu pa bodo sklenili z dvojčkom domačih tekem proti KAC II (28. 10.) in Salzburgu (30.10).