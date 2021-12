Poraz zmajev, zmaga železarjev

V nadaljevanju razširjene avstrijske lige so hokejisti SŽ Olimpije doživeli prepričljiv poraz na domačem ledu. Ljubljančani so visoko, z 1:5 (0:3, 0:1, 1:1), klonili pred igralci celovškega moštva KAC iz Celovca.

Za »zmaje«, ki so že po dobrih 14 minutah zaostajali z 0:3 in v 25. minuti z 0:4, je častni gol v 49. minuti zabil Finec Joona Erving. Naslednjo tekmo bodo zeleno-beli, ki na lestvici ICEHL zasedajo četrto mesto, igrali v nedeljo (18.00) na tivolskem ledu proti Bolzanu.

Drugi izidi v ICEHL: Orli Znojmo : Graz99ers 3:4 (1:2, 1:1, 1:0; 0:1), Salzburg : Dornbirn 3:1 (0:0, 2:1, 1:0), Fehervar : Vienna Capitals 3:1 (1:1, 2:0, 0:0), Innsbruck : Pustertal 2:4 (1:1, 0:1, 1:2), VSV Beljak : Bolzano 4:3 (0:1, 2:2, 1:0; 1:0).

Uspešno pa so leto 2021 sklenili državni prvaki z Jesenic. V derbiju alpske lige so namreč »železarji« zanesljivo ugnali Ritten s 5:2 (2:0, 0:1, 3:1; Elo 2, E. Pance, Viikilä, Svetina) in svojo prednost na vrhu lestvice pred sinočnjim tekmecem povečali na +14 (65:51). V ponedeljek bodo Gorenjci gostovali v Canazeiu.