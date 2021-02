Poslavlja se eden od najboljših finskih hokejistov

Čeprav ni več najmlajši, je onstran Atlantika med ljubitelji hokeja na ledu vseeno močno odjeknila novica, da svojo blestečo športno pot končuje Mikko Koivu. V zadnjih petnajstih letih eden od najboljših finskih hokejistov se je za slovo od ledenih ploskev odločil po današnji tekmi NHL med moštvoma Columbus Blue Jackets in Carolina Hurricanes, na kateri je prispeval svoj delež k zmagi Modrih suknjičev s 3:2.



»To zame ni bila lahka odločitev, saj sem ljubil sleherno minuto svojega kratkega obdobja, ki sem ga preživel v Columbusu. Zares sem si želel, da bi lahko izdatneje pomagal moštvu z goli, vendar pa na žalost v zadnjem čase nisem bil več sposoben igrati na najvišji ravni. Zato moram biti pošten do sebe in svojih soigralcev; napočil je čas, da končam svojo kariero,« je sporočil 37-letni Finec, ki je pred začetkom letošnje sezone oblekel Modri suknjič ter z njim na sedmih tekmah zbral dve točki za gol in podajo.



Pred tem je Koivu kar petnajst sezon igral za Minnesoto Wild, pri kateri je bil dolgo tudi kapetan. V najmočnejši hokejski ligi na svetu je Mikko (njegov starejši brat Saku je bil vrsto let zvezdnik kluba Montreal Canadiens) zbral 1035 nastopov ter dosegel 711 točk (206 golov + 505 podaj). Bil je tudi pomemben član finske reprezentance, s katero je osvojil dve olimpijski kolajni (srebrno v Torinu 2006 in bronasto v Vancouvru 2010), bil je tudi med junaki svetovnega prvenstva leta 2011 na Slovaškem, na katerem se je s »Suomiji« veselil zlate lovorike.

