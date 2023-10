Pot v Cortino pelje prek Danske in Norveške

Mednarodna hokejska zveza (IIHF) je danes potrdila kvalifikacijske skupine za nastop na olimpijskih igrah v Milanu in Cortini d'Ampezzo 2026. Slovenska članska reprezentanca, ki jo je pred kratkim prevzel Edo Terglav, se bo na Danskem prihodnje leto merila proti Danski, Norveški in eni od kvalifikantk, je IIHF zapisala na spletni strani.

Danska bo turnir skupine F gostila med 29. avgustom in 1. septembrom prihodnje leto. Tekmeca Slovenije, ki se bo skušala tretjič prebiti na olimpijske igre po nastopih v Sočiju 2014 in Pyeongchangu 2018, bosta domača Danska in Norveška. Zadnja reprezentanca bo znana po prvem in drugem delu kvalifikacij.

Danska na lestvici IIHF zaseda 11. mesto, Norveška je mesto za njo. Slovenija zaseda 17. mesto, kar ji je prineslo nastop v skupini F. V ponedeljek bo novi selektor risov Terglav najprej zbral svoje varovance, nato pa med 9. in 11. novembrom debitiral na klopi slovenske reprezentance in jo vodil na mednarodnem turnirju na Madžarskem. Tekmeci bodo domačini, Ukrajinci in Italijani.

Februarja znan zadnji tekmec

Slovenija si je v kvalifikacijah mesto za OI v Pyeongchangu 2018 zagotovila v Minsku proti gostiteljici Belorusiji ter Danski in Poljski, na OI v Sočiju 2014 pa je nastopila po zmagi v Vojensu proti gostiteljici Danski ter Belorusiji in Ukrajini.

V kvalifikacijski skupini B bo v Bratislavi gostiteljica in nosilka Slovaška, tekmeci pa bodo še Kazahstan ter dve drugi reprezentanci. Po uvrstitvi na lestvici sodeč bi morala v Bratislavi nastopiti Belorusija, a bo o nastopanju slednje in Rusije IIHF še odločil. Druga reprezentanca v tej skupini si bo nastop zagotovila po prvih dveh krogih kvalifikacij (Q6).

V skupini E bo v Rigi gostiteljica in nosilka Latvija igrala proti Franciji, Avstriji in še eni reprezentanci iz prvega dela kvalifikacij (Q5). V prvem delu kvalifikacij, ki bodo na sporedu sredi decembra, bodo nastopale reprezentance Islandije, Estonije, Bolgarije, Južne Afrike v skupini K, Nizozemske, Španije, Mehike in Tajske v skupini L ter Srbije, Hrvaške, Turčije in Tajvana v skupini M.

V drugem delu, ko bo februarja prihodnje leto znan tudi zadnji tekmec Slovenije v skupini F, bodo v skupini G nastopale reprezentance Madžarske, Litve in Japonske, v skupini H Velika Britanija, Romunija in Kitajska, v skupini J pa Južna Koreja, Poljska in Ukrajina. Vsaki skupini se bodo pridružili še zmagovalci prvega dela kvalifikacij.