Potop prvakov v New Yorku, hudiči so jo podkurili v prestolnici

Mika Zibanejad je z osmim hattrickom v karieri izdatno pripomogel k visoki zmagi New York Rangers nad branilci naslova, ekipo Tampa Bay Lightning. V Madison Square Gardnu so bile vloge tokrat obrnjene: Zibanejad, ki je soigralcu Chrisu Kreiderju podal za številne od skupno 19 golov, kar je največ v ekipi, je tokrat sam izkoriščal podaje Kreiderja, ki mu je podal za vse zadetke, Igor Šesterkin v domačih vratih pa je ustavil vseh 38 strelov za šele drugi »shutout« sezone.

»Prva tekma leta 2022, pa dajmo to obrniti,« se je na račun soigralca, ki se je tokrat izkazal kot podajalec, pošalil Zibanejad. »Njegova igra obsega tudi to. Je strelec, a odlično podaja in moraš biti pripravljen na te podaje. Tako je bilo tudi danes,« je dodal švedski reprezentant, ki ima sicer iranske in finske korenine.

Za Rangers je zadel še Ryan Strome, Adam Fox je dodal dve podaji za tretjo zmago na zadnjih petih tekmah. To je bila druga zmaga Newyorčanov nad Floridčani v treh dneh, potem ko so jih s 4:3 ugnali že po izvajanju kazenskih strelov v petek v Tampi, čeprav tokrat niso mogli računati na udarnega napadalca Artemija Panarina, ki se je znašel v proticovidnih protokolih vodstva lige. Andrej Vasilevski, ki se je vrnil po 12 dneh odsotnosti zaradi potrjene okužbe z novim koronavirusom, je ob tretjem zaporednem porazu prvakov zbral 17 obramb.

Kar osem golov je v mrežo San Jose Sharks na svojem ledu pospravila ekipa Pittsburgha (8:5), po podaljšku pa so slavili New Jersey Devils in Winnipeg Jets. Prvi na obisku v prestolnici pri Washington Capitals s 4:3, drugi v Las Vegasu, kjer je bilo na koncu tekme na semaforju 4:5 za Kanadčane.

Nedeljski izidi:

New York Rangers : Tampa Bay Lightning 4:0

Detroit Red Wings : Boston Bruins 1:5

Pittsburgh Penguins : San Jose Sharks 8:5

Colorado Avalanche : Anaheim Ducks 4:2

Washington Capitals : New Jersey Devils 3:4 (podaljšek)

Vegas Golden Knights : Winnipeg Jets 4:5 (podaljšek)

Chicago Blackhawks : Calgary Flames 1:5

Arizona Coyotes – Dallas Stars (preloženo)