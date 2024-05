Praga sanja o prekinitvi 14 let dolge suše

V nadaljevanju preberite:

Hokejisti so na svetovnem prvenstvu na Češkem pričakali sklepni konec tedna z boji za kolajne. Kakšno ponovitev si zdaj želi Švica in kdo je vodilni as branilcev naslova? Zakaj je toliko optimizma na Švedskem? In kaj pravi o tekmecih, ki jih odlično pozna, češki napadalec David Tomašek?