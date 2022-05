Po hitrem golu Tičarja hladen madžarski tuš v Tivoliju

V vratih risov je dvoboj začel Gašper Krošelj, ki je pred razgretim občinstvom – Madžare je spet podpiralo nekaj sto glasnih privržencev – s soigralci hitro proslavljal vodilni zadetek. Z razdalje je pod stičišče vratnice in prečke že v praktično prvem napadu po 31 sekundah dvoboja zadel Žiga Jeglič. Gostom se ni uspelo izviti iz primeža Slovencev, ki so jim v prvih desetih minutah dovolili le en strel proti svojim vratom. V 12. minuti so dobili risi prvo priložnost za igro z igralcem več, ko je bil izključen Scott Macaulay, a so se Madžari ubranili.

To je za izbrance Matjaža Kopitarja bržčas osrednji obračun prvenstva. Dvoboj z Madžarsko bo najverjetneje odločal o prvem mestu na turnirju, zmaga že prinaša uvrstitev med elito, oba tekmeca pa sta doslej stoodstotna. Slovenci so najprej s 4:2 premagali Litvo, nato pa z 9:1 Romunijo, Madžari pa so s 5:1 odpravili Južno Korejo ter z 2:1 Litvo.

Reprezentanci sta doslej odigrali 35 medsebojnih tekem, na zadnji prijateljski je bilo za Slovenijo 3:0. Na SP Madžari za zdaj še nikoli niso premagali Slovenije; na zadnjih dveh je bilo leta 2018 za Slovenijo 4:1, 2019 pa 6:0. Slovenci so nesporni favoriti, kar bodo seveda morali dokazati tudi na ledu.

Slovenija : Madžarska 1:1* (-:-, -:-, -:-) Strelec: 1:0 – Jeglič (1., Urbas, Gregorc)

»Madžare dobro poznamo, njihov prvi napad zelo izstopa. Kakšnih posebnih stvari pa na dosedanjih dveh tekmah niso pokazali z izjemo učinkovitosti tega napada. Prav odprto oni nikoli ne igrajo, bodo pa zagotovo skušali z nami malo več igrati. Mi moramo skrbeti, da bomo stali tako, kot je prav, saj potem težko z nami igrajo. Seveda gremo na zmago,« je dan pred tekmo dejal Kopitar.

Po obračunu z Madžarsko Slovence v nedeljo čaka še tekma z Južno Korejo, Madžarsko pa z Romunijo. V elitno skupino v letu 2023 vodita sicer prvi dve mesti s tega turnirja.

V Tivoliju prva zmaga za Litvo

V prvi petkovi tekmi je Litva premagala Južno Korejo s 5:3 (2:1, 1:1, 2:1). Prva je v uvodnih tekmah igrala proti obema favoritoma, Sloveniji in Madžarski, ter obe tekmi kljub solidni predstavi izgubila. Korejci pa so po visokem uvodnem porazu proti Madžarski (1:5) v četrtek dosegli prvo zmago, premagali so Romunijo s 4:1.

V petek so se prve zmage v Ljubljani in s tem tudi velikega koraka k obstanku v tej skupini razveselili še Litovci. Ključen za zmago je bil drugi gol na tekmi Emilijusa Karakauskasa ob koncu druge tretjine, s katerim je Litva povedla s 3:2, v zadnji tretjini pa je dosegla še en gol z igralcem več, zadnjega pa na prazna vrata, ko so Korejci že štiri minute pred koncem tvegali brez vratarja.