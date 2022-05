Predarlberški pionirji z Olimpijo

Potem ko sta konec prejšnje sezone iz lige ICEHL, v kateri so prvič nastopali tudi hokejisti SŽ Olimpije, izstopila dva kluba, bo v novi sezoni novinec ekipa Pioneers Vorarlberg.. Gre sicer za projekt kluba Feldkrich, ki pa bo v tem tekmovanju nastopil z ekipo z drugim imenom. Vodstvo Feldkircha je načrte o novem moštvu, s katerim se na najmočnejšo sceno v Avstriji vrača po 18 letih, predstavilo v ponedeljek. Morali so povečati vložek pokroviteljev, ki so izrazili pripravljenost za sodelovanje, a v klubu niso razkrili podrobnosti finančnega sodelovanja v ligi ICEHL.

V moštvu Pioneers bodo predvsem domači hokejisti iz Predarlškega, pa tudi sicer bodo prednost dobili avstrijski igralci. Prav zaradi tega so se odločili, da ne bodo igrali kot Feldkirch, ampak s širšim imenom, ki naj bi predstavljalo hokejske cilje celotne zvezne dežele.

Po koncu prejšnje sezone sta iz tekmovanja zaradi finančnih razlogov izstopila Dornbirn in češki klub Orli Znojmo. Med kandidati za zapolnitev mest je bil tudi slovenski klub SIJ Acroni Jesenice, a so na nedavnem občnem zboru na Jesenicah sklenili, da še eno sezono ostanejo v alpski ligi, saj v tako kratkem času niso mogli ugoditi vsem zahtevam vodstva lige ICEHL.