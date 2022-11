Preskakoval visoke ovire v dobro športa in športnikov

V nadaljevanju preberite:

Pred dnevi nas je zapustil Janko Popovič, prvi predsednik Hokejske zveze Slovenije in vrsto let vpliven ter sposoben športni funkcionar. kje je iskal izzive, zakaj se je iz Tivolija preselil na Bled, zakaj je predčasno odhajal z dopusta? Kakšna je bila njegova skupna pot z Evgenom Bergantom, dolgoletnim urednikom naše športne redakcije, in za kaj sta se skupaj zavzemala na olimpijskih igrah v Albertvillu?